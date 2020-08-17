Tudor, Juventus'a geri dönüyor!
Tudor, geçtiğimiz günlerde Sarri’nin görevine son verip yerine eski futbolcusu Andrea Pirlo’yu getirdiğini açıklayan Juventus’a gidiyor.
Ligimizde Galatasaray ve Karabükspor’da görev yapan Hırvat teknik direktör Igor Tudor futbolculuk yaptığı Juventus’a antrenör olarak dönüyor. Igor Tudor, geçtiğimiz günlerde Sarri’nin görevine son verip yerine eski futbolcusu Andrea Pirlo’yu getirdiğini açıklayan Juventus’a gidiyor.
Türkiye’de Galatasaray ve Karabükspor’da çalışan Igor Tudor’un yeni görev yeri İtalyan devi Juventus oldu. Sarri’nin yerine gelen Pirlo’nun ekibinde yer alacağı iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı son olarak ülkesinin Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.
Video Haberler
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga