Tudor, Juventus'a geri dönüyor!

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:48

Ligimizde Galatasaray ve Karabükspor’da görev yapan Hırvat teknik direktör Igor Tudor futbolculuk yaptığı Juventus’a antrenör olarak dönüyor. Igor Tudor, geçtiğimiz günlerde Sarri’nin görevine son verip yerine eski futbolcusu Andrea Pirlo’yu getirdiğini açıklayan Juventus’a gidiyor.

Türkiye’de Galatasaray ve Karabükspor’da çalışan Igor Tudor’un yeni görev yeri İtalyan devi Juventus oldu. Sarri’nin yerine gelen Pirlo’nun ekibinde yer alacağı iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı son olarak ülkesinin Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.