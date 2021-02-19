Türk futbolcu Yusuf Lille'i bu kez kurtaramadı
Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0 öne geçtiği maçta 2 dakikada yediği gollerle Ajax'a 2-1 mağlup Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 62 dakika sahada kaldı.
Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0 öne geçtiği maçta 2 dakikada yediği gollerle Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 62 dakika sahada kaldı. Yusuf attığı gollerle Lille'i sırtlıyordu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lille ile Ajax karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye Weah çıktı ve Lille'i öne geçirdi.
Ajax, 87. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitlerken 89. dakikada Brobbey'in golüyle geri döndü.
Kalan kısa bölümde gol olmadı ve Ajax, Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak.
Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 62 dakika sahada kaldı
23:00 seansında maçların sonuçları şöyle:
Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-2
Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 1-1
Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya): 3-3
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2
Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya): 3-4
Granada (İspanya) - Napoli (İtalya): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-2
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