Türk-İş Başkanı Atalay: Hükümet ile işveren bir oldu, sayımız yetmedi

29 Aralık 2020 Salı, 15:51

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

Destici, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret görüşmeleri başladığı andan itibaren bütçedeki artış oranının göz önünde bulundurulmasını, asgari ücretlilerden vergi alınmamasını istediklerini dile getirdi.

Destici, "Türk-İş'in ülkenin zor süreçlerden geçtiği zamanlarda sağduyulu davranarak devletinin ve milletinin yanında saf tuttuğunu" belirterek, "Türk-İş'in telafuz ettiği 3 bin lira ve üstü çok makul ve karşılanabilir bir rakamdır. Şu anda açıklanan rakam ne işçiyi ne de kamuoyunun geri kalan kısmını tatmin etmiştir. Dolayısıyla bunun bir hal çaresine bakılması lazımdır. En azından 3 bin lira rakamının üzerine işçiden kesilen vergi işçiye verilerek bu sağlanabilir." diye konuştu.

Asgari ücretli işçilere yönelik uygulanan vergi kesintileri ile ilgili kanun teklifi hazırlayıp TBMM'ye sunabileceklerini ifade eden Destici, Türk-İş'in vergi dilimlerinin düzenlenmesiyle ilgili görüşlerinin tamamına katıldığını belirtti.

ATALAY'DAN 'SAYIMIZ YETMEDİ' AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise asgari ücret görüşmelerinde söz hakkı olan 15 kişilik yapı içerisinde işçilerin 5 temsilcisinin yer aldığını hatırlatarak, son 40 yıldır yapılan görüşmelerde 4 kez anlaşma sağlandığını aktardı.

Asgari ücret rakamı olarak kırmızı çizgilerinin 3 bin lira olduğunun altını çizen Atalay, "Şimdi gelinen rakam 2 bin 825 lira oldu. Yani 3 bin lira kamuoyunun büyük bir bölümünü tebessüm ettirecek bir rakamdı, olmadı. Orada da sayımız yetmedi. Biz orada 5 kişiyiz. İşveren ile hükümet bir olunca istedikleri kararları alma imkanları var. Şimdi bu ücret başında başlangıç ücretiydi. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, 7 milyon civarında olan asgari ücretlinin yüzde 80'inin bu ücretle geçinemediğini aktararak "İşçilerin Ocak ayında aldığı ücretleri Aralık ayında alamıyoruz. 4 bin lira Ocak ayında alan işçi, Aralık ayında 3 bin 400 lira civarında bir ücret alıyor. Bu vergi sistemi ile ilgili düzenleme yapılarak az alandan az, çok alandan çok almak lazım. " diye konuştu.



