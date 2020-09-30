UEFA Şampiyonlar Ligi'nde turu geçtiler!
Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos turnuvada gruplara kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.
Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
Sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)
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