UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak B Grubu maçında görev yapacak.
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak B Grubu maçında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
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