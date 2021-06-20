UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak B Grubu maçında görev yapacak.

AA
20 Haziran 2021 Pazar, 14:17
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
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UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak B Grubu maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.


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