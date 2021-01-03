UEFA’nın Kuzey ülkeleri için yeni turnuva planı

03 Ocak 2021 Pazar, 15:54

UEFA’nın Avrupa’nın kuzeyinde yer alan ülkelerin takımlarının katılacağı yeni bir turnuva oluşturmayı planladığı belirtildi.

Daily Record’da yer alan haberde, UEFA’nın 20 takımdan oluşan ve Atlantic League adı verilen turnuvayla UEFA organizasyonlarına kuzey liglerinden katılacak takımları seçmeyi hedeflediği belirtildi. 20 takımlı ligde İsveç, Danimarka, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti ve İskoçya’dan takımların yer alacağı ifade edilirken ligin Amerikalı yatırım bankası JP Morgan tarafından finanse edileceği kaydedildi. Ligin oluşturulması halinde 350 milyon Euro’ya yakın bir gelir beklendiği, Avrupa’nın kuzeyinde yer alan takımların finansal açıdan daha çok desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Haberde UEFA’nın yerel organizasyonlarla görüşme yaptığı bilgisi verilirken UEFA’nın bu lige katılacak takımların ligde alacağı sıralamaya göre Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ne gidecek takımları belirlemek istediği kaydedildi. Haberde ayrıca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in şu demeçlerine yer verildi, ‘’ Yerel ligleri önemsiyoruz ve federasyon başkanlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Gün geçtikçe birçok ülke bölgesel lig ihtimalini daha fazla düşünüyor. Çünkü böyle bir organizasyonda kulüplerin değeri, sponsorlukları ve elde ettikleri televizyon gelirleri artacak. UEFA’nın prensip olarak yerel liglerle alakalı bir sorunu yok. Asıl sorun bu liglerden takımların Avrupa’daki organizasyonlara nasıl katılacağı. UEFA bunu çözmek zorunda. Ulusal şampiyonaları yok edecek bölgesel ligler oluşturmak istemiyoruz. Bölgesel ligler ciddi düşünmemiz gereken projeler ve henüz somut bir karar almadık ancak bunu düşünüyoruz.