VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 25-18, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek, 7'nci kez kupanın sahibi oldu.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VAKIFBANK: Maja, Meliha 4, Zehra 15, Haak 15, Michelle 12, Kübra 8, Ayça (L), Gabi 1, Cansu, Gözde
ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu 4, Boskovic 29, Hande 3, Beyza 3, Elif 2, Thompson 1, Simge (L), Melisa (L), Saliha 4, Fatma 1, Yasemin 2, Mirkovic 1
SETLER: 25-18, 25-19, 25-22
SÜRE: 79 dakika (25', 25', 29')
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 25-18, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek, 7'nci kez kupanın sahibi oldu.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki finale 4-0'lık seriyle başlayan sarı-siyahlılar, hücum performansıyla teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü de rakibi önünde hücumdaki etkinliğini devam ettiren VakıfBank, ilk seti 25-18 almayı başardı.
İkinci setin başında tamamen üstünlüğü eline alan sarı-siyahlılar, iyi servislerle teknik molaya 12-3 önde girerken, bu seti de 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın üçüncü sette karşılaşmaya dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-22 finali de 3-0 kazanarak, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu oldu.
Axa Sigorta Kupa Voley'in 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) ise VakıfBank'ın orta oyuncusu Zehra Güneş seçildi.
Video Haberler
- Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı
- Skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar!
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
En Çok Okunan Haberler
- Nevşin Mengü yemek siparişine bırakılan notu paylaştı
- Karahan Çantay yaşamını yitirdi
- “En önemli iki isimden biri Emre”
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- İttifak bozuluyor mu?
- Çeşme Belediye Başkanı Oran'dan vaka artışı uyarısı
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- 'İnsanlığın yüzde 40'ı hayatta kalamayacak'
- ‘Salgında daha kötüsü yakın’