VakıfBank, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi
VakıfBank, Çan Gençlik'i 3-0 ile geçerek Dörtlü Final'e kaldı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Sadettin Kıral
VAKIFBANK: Cansu 4, Gabi 13, Zehra 12, Haak 6, Meliha 1, Milena 13, Gizem (L), Tuğba 5, Gözde 9, Maja
ÇAN GENÇLİK: Hande 4, Simay 1, Thais 6, Sena 5, Dilan 8, Braga 7, Dilara (L), Simay, Miray
SETLER: 25-16, 25-18, 25-12
SÜRE: 64 dakika (20', 24', 20')
Misli.com. Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Çan Gençlik Kale Spor'u 25-16, 25-18 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Sarı-siyahlıların Kupa Voley'de altı şampiyonluğu bulunuyor.
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