VakıfBank ligdeki galibiyet serisini 31 maça çıkardı

14 Kasım 2020 Cumartesi, 16:31

VakıfBank - Karayolları: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 10, Melis 9, Gözde 17, Tuğba 10, Kübra 10, Gizem (L), Haak 6, Cansu, Meliha

KARAYOLLARI: E.Akyaldız 4, E.Kara 2, Burcu 8, Tuğçe 4, Gerasymova 6, Havili 1, Selin (L), Ayçin 2, Selis, Kübra, Doğa 1

SETLER: 25-16, 25-11, 25-10

SÜRE: 59 dakika (21', 19', 19')

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Karayolları'nı 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini de 31 maça çıkardı.

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Karayolları'nı 25-16, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'daki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sete de hücumdaki etkinliğiyle başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girmeyi başardı. Mola dönüşü hem savunma hem de hücumdaki ritmini sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Karayolları'nın geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-10, mücadeleyi de 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 31 maça çıkardı. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan sarı-siyahlılar, 17'nci haftada 18 Kasım Çarşamba günü Aydın Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.





