WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor: Mesajlar kaybolacak

02 Kasım 2020 Pazartesi, 16:20

En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, kullanıcılarına daha önce pek çok kez gündeme gelen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Dissappearing Messages (Kaybolan Mesajlar) isimli yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları attıkları mesajların belli bir süre içinde kaybolması imkanına kavuşacak. Wickr Me isimli anlık mesajlaşma uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a da kısa bir süre sonra gelecek.

WhatsApp’ın web sitesinde “süreli mesajlar” ismiyle anılsa da söz konusu özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Ancak WhatsApp’ın ‘süreli mesajlar’ olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android, KaiOS ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.

TÜM MESAJLARIN BELLİ BİR SÜRE SONRA KAYBOLMASI MÜMKÜN OLACAK

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek olan özellik sayesinde, bireysel sohbetlerde gönderilen tüm mesajların belli bir süre sonra kaybolması mümkün olacak. Kullanıcılar süreli mesajların ne zaman aktif olacağını ise kendileri belirleyecek. Süreli mesajlar ya da kaybolan mesajlar varsayılan olarak açık gelmeyecek. Kullanıcıların bu sohbetleri seçmesi gerekecek.

WhatsApp’ın kendiliğinden kaybolan mesajlar özelliği, daha önce de ortaya çıkmıştı. Şirket özelliği daha önce Expiring Messages (Sona Eren Mesajlar) ismiyle anmıştı. Kullanıcılar süreli mesajların ilk sürümünde, mesajın ne zaman kaybolacağını seçebiliyordu. Ancak şimdi ise WhatsApp bu özelliği kaldırdı ve 7 günlük bir süre zamanı getirdi. Yani kullanıcılar varsayılan bu 7 günlük süreyi değiştiremeyecek.

WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan açıklamalarda süreli mesajlar özelliği hakkındaki detaylar:

. Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın ön izlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

. Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

. Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.

. Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dâhil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

WhatsApp, özellik hakkında ayrıca bazı uyarılarda da bulunuyor. Şirket, süreli mesajlar özelliğinin güvenilir kişilerle kullanılmasını gerektiğini hatırlatıyor:

. Mesajlaşılan kişi, süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alabilir.

. Mesajlaşılan kişi, süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.

. Mesajlaşılan kişi, süreli mesaj kaybolmadan önce kamera veya başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.

Kaynak: Teknosafari