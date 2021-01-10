Yalçık Koşukavak: “Denizlispor için VAR'a gitmiyorlar!”
Denizlispor Teknik Direktörü Yalçık Koşukavak, Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada deplasmanda bir puan aldıklarını ancak sevinemediklerini belirtti.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçık Koşukavak, Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada deplasmanda bir puan aldıklarını ancak sevinemediklerini belirtti.
Süper Lig’in 18. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçık Koşukavak, maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Koşukavak, 20 günde 6 maç oynadıklarını ve kulüp olarak zor şartlarda mücadele ettiklerini ifade etti.
Rizespor’un 5 oyuncu değiştirdiği maçta kendilerinin 2 oyuncu değiştirebildiklerinin altını çizen teknik adam Koşukavak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bizim adımıza zor bir deplasmandı. Rizespor’un geçen haftaki skoru onları güçlendireceğini biliyorduk. İlk yarı çok pozisyon ürettik ve golü bulduk. Rizespor’un iki tane pozisyonu var. Gol pozisyonda bir karambol var maçın hakemi bunu görmeyebilir ama VAR diye bir şey var. Pozisyonda Mustafa Yumlu’ya karambolde faul çalmıyorsunuz ve Rizespor santraforunun eline çarpan top gol oluyor. Hakem 20 yıldır maç yönetiyor. Zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Rizespor 5 oyuncu değiştiriyor ben 2 tane değiştirebiliyorum. 20 günde 6 maç oynanan böyle bir zamanda böyle oynamak çok zor. Rizespor kadrosu çok ciddi bir kadro güçlü bir kadro. Deplasmandan bir puan aldık ama sevinemiyoruz. Oyuncularım çok büyük karakter gösteriyor.”
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