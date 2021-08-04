'Yangının ortasında kaldık' diyen TİP'li Atay'dan iktidara: Öfkeyle karşılacaksınız

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:56

TİP Milletvekili Barış Atay, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulunmaya giderek Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile görüştü ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TİP'li Atay, yaptığı değerlendirmede, "Günlerdir onu düşünüyorum. Normal bir insan aklı açısından böyle bir yönetim nasıl değerlendirilebilir? Türk Hava Kurumu’nun uçakları var ama eski bahanesiyle çalıştırılmıyor. Bunların bakımı için gereken paranın Orman Bakanlığı bütçesinin çok çok altında, çok küçük bir kısmını karşıladığını gördük" ifadelerini kullandı.

"KOCA EKOSİSTEM GİTTİ"



Atay, “Koca ekosistem gitti. İnsanların evleri, hayvanları, bitkileri, malları, canları... Böyle olunca bir yerden sonra eleştirmekten öte o üzüntü ve öfkeyi nasıl açıklayacağımızı bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Orman ekosisteminin kendisini düzenleyeceğini ancak toplumsal travmaların kendiliğinden düzelmeyeceğini belirten Atay, “Bu travmadan çıkabilmemizin tek yolu, iktidara yürüyecek yolu kalmadığını halkımızın göstermesi” dedi.

"ÖYLE BİR ÖFKE BÜYÜTÜYORSUNUZ Kİ..."



Artık duygusallaşmaktan öte öfkelendiğini dile getiren Atay, şöyle konuştu: İnsanların haykırışlarına mı üzülesin, bakanların umursamazlıklarına mı kızasın. Bir yerden sonra duygusal olmaktan öte. Dün Bodrum’da Ören’de yangının ortasında kaldık. Bir şey söyledim. ‘Öyle bir öfke büyütüyorsunuz ki o öfkeyle karşılaşacaksanız’ diye. Tanımlamam gereken en önemli şey öfke sanırım. Öfkelenmemiz gerektiğini de düşünüyorum, üzüntüden öte. Çünkü hayatlarımız, bir grubun şatafatı ve saltanatı adına çalınıyor. Ciddi öfke hissediyorum.”