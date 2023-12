2023 yılında en çok hangi dizi ve filmler aratıldı? 2023 yılında en çok aratılan oyuncular kimler?

Yayınlanma: 11.12.2023 - 22:45

Güncelleme: 11.12.2023 - 22:45

2023 yılına veda ettiğimiz şu günlerde, Google üzerinde yapılan aramalarla bir yılın televizyon ve sinema dünyasındaki trendleri de gözler önüne serildi. Yerli ve yabancı dizi tutkunları, en çok aratılan yapımlar ve bu yapımlarda öne çıkan oyuncularla ilgili merakla araştırmalarını sürdürdü. Filmseverler ise yılın en dikkat çeken yerli ve uluslararası yapıtlarını keşfetmek için Google'a başvurdu. İşte, 2023'ün gözde dizileri, filmleri ve parlayan yıldızları...

EN ÇOK HANGİ YERLİ DİZİLER ARATILDI?

Yalı Çapkını

Wednesday

Kızılcık Şerbeti

Aile

Hudutsuz Sevda

Şahmaran

Yabani

The Last Of Us

Kirli Sepeti

Ruhun Duymaz

EN ÇOK HANGİ DİZİLER ARATILDI?

The Last of Us

Wednesday

Ginny & Georgia

One Piece

Kaleidoscope

King the Land

The Glory

That '90s Show

The Fall of the House of Usher

Shadow and Bone

EN ÇOK HANGİ FİLMLER ARATILDI?

Barbie

Oppenheimer

Jawan

Sound of Freedom

John Wick: Chapter 4

Avatar: The Way of Water

Everything Everywhere All at Once

Gadar 2

Creed III

Pathaan

YABANCI OYUNCULARDAN EN ÇOK KİMLER ARATILDI?

Jeremy Renner

Jenna Ortega

Ichikawa Ennosuke IV

Danny Masterson

Pedro Pascal

Jamie Foxx

Brendan Fraser

Russell Brand

Kiara Advani

Matt Rife

