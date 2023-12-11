2023 yılında en çok hangi dizi ve filmler aratıldı? 2023 yılında en çok aratılan oyuncular kimler?
2023 yılının bitmesine sayılı günler kala geçirdiğimiz bu yılın özeti gözler önüne seriliyor. Peki, 2023 yılında en çok hangi dizi ve filmler aratıldı? 2023 yılında en çok aratılan oyuncular kimler? İşte ayrıntılar...
2023 yılına veda ettiğimiz şu günlerde, Google üzerinde yapılan aramalarla bir yılın televizyon ve sinema dünyasındaki trendleri de gözler önüne serildi. Yerli ve yabancı dizi tutkunları, en çok aratılan yapımlar ve bu yapımlarda öne çıkan oyuncularla ilgili merakla araştırmalarını sürdürdü. Filmseverler ise yılın en dikkat çeken yerli ve uluslararası yapıtlarını keşfetmek için Google'a başvurdu. İşte, 2023'ün gözde dizileri, filmleri ve parlayan yıldızları...
EN ÇOK HANGİ YERLİ DİZİLER ARATILDI?
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz
EN ÇOK HANGİ DİZİLER ARATILDI?
The Last of Us
Wednesday
Ginny & Georgia
One Piece
Kaleidoscope
King the Land
The Glory
That '90s Show
The Fall of the House of Usher
Shadow and Bone
EN ÇOK HANGİ FİLMLER ARATILDI?
Barbie
Oppenheimer
Jawan
Sound of Freedom
John Wick: Chapter 4
Avatar: The Way of Water
Everything Everywhere All at Once
Gadar 2
Creed III
Pathaan
YABANCI OYUNCULARDAN EN ÇOK KİMLER ARATILDI?
Jeremy Renner
Jenna Ortega
Ichikawa Ennosuke IV
Danny Masterson
Pedro Pascal
Jamie Foxx
Brendan Fraser
Russell Brand
Kiara Advani
Matt Rife
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