Haziran ayının en çok dinlenen şarkıları belli oldu

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:12

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:12

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud'da geçen ayın en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Haziranda en çok paylaşılan şarkı Hande Yener'in "Ben Senin Delinim" isimli parçası olurken, Muud kullanıcılarının en çok dinlediği üç müzisyenin bir araya gelerek oluşturduğu Ebru Yaşar&Siyam&Zeyd'in "Kafamın İçi" şarkısı, yerli tekli parçalar listesinin lideri oldu.

Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada Tarkan yer alırken, en çok dinlenen yerli albümler arasında da yine Tarkan'ın "Kuantum 51" albümü zirvede yerini aldı.

TAYLOR SWİFT BİRİNCİLİĞİ BIRAKMIYOR

En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde Taylor Swift yine ilk sıraya yerleşti. Bunun yanı sıra haziranda Billie Eilish'in "Hit Me Hard and Soft" albümü yabancılarda en çok dinlenen albüm olurken, Sabrina Carpenter'ın "Espresso" parçası ise en çok dinlenen yabancı tekli parçalar listesine adını yazdırdı.

Sabrina Carpenter, Coachella'daki başarılı sahne performansının ve sosyal medyada ses getiren "Espresso" şarkısının ardından "Please Please Please" şarkısıyla Muud'da geçen ayın en iyi çıkış yapanları arasında listenin birincisi oldu.

Muud kullanıcılarının haziranda en çok favoriye ekledikleri şarkısı ise Emre Fel'in "Sana El Pençe Durmam" isimli parçası oldu.