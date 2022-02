Her şey aşk uğruna

11 Şubat 2022 Cuma, 12:49

Dünyaca ünlü yazar Agatha Christie’nin Murder in the Orient Express (Doğu Ekspresi’nde Cinayet /2017) romanını büyük bir başarıyla sinemaya uyarlayan oyuncu-yönetmen Kenneth Branagh, 55 milyon dolar bütçeli filmden 353 milyon dolar gişe getirisi sağlayınca bu kez Death on the Nile’ı (Nil’de Ölüm/ 2022) çekti. Doğu Ekspresi’nde Cinayet filminin ekibi, yapımcı Ridley Scott, oyuncu-yönetmen Kenneth Branagh, senarist Michael Green, Nil’de Ölüm’de yeniden bir araya geldi.

İlk versiyonu 1978’de John Guillermin yönetti. Belçikalı dedektif Hercule Poirot’yu oyuncu-yönetmen Peter Ustinov yorumladı. Yıldız kadro Bette Davis, David Niven, Angela Lansbury, Maggie Smith, Mia Farrow, Lois Chiles, Simon MacCorkindale, Jane Birkin, Olivia Hussey, Jon Finch, George Kennedy’den oluşuyordu. Guillermin çekimleri Kahire’de ve Pinewood Stüdyoları’nda gerçekleştirdi. Kenneth Branagh Fas’ta çekim yaptı, filmin büyük bir kısmı Longcross Stüdyoları’nda dijital olarak olarak yaratıldı. Abu Simbel tapınakları stüdyoda kurgulandı, nehir sahneleri için su tankları getirildi.

Nil’de Ölüm 1937’de yayımlandı, Agatha Christie, Hercule Poirot’ya 33 romanında cinayetleri çözdürdü. Senarist Michael Green, yeni versiyonda karakterleri 12’den 9’a indirdi, yeni karakterler ekledi. 1926’da yaptığı ilk evliliğinde düş kırıklığına uğrayan Agatha Christie aşkın bazen korkutucu olduğunu belirtirdi. Şiddetli bir kavga sonunda kocasını terkeden yazar gizemli bir şekilde 11 gün ortadan kaybolmuştu, sonunda İngiltere, Harrogate’de spa otelinde bulundu . Bu olaydan sonra da Nil’de Ölüm’ü yazdı. Romanda Hercule Poirot’nun “Her kadın-erkek ilişkisinde her zaman çok aşık olan biri vardır, bu aşırı duygusundan ötürü de çok acı çeker” cümlesi yer alır. Kenneth Branagh, Nil’de Ölüm’de cinsel açlığın çok güçlü olduğunu, fiziksel doyuma ulaşmanın ölümcül boyutta tehlikeli olduğunu vurgular. Agatha Christie, bu ilkel dürtüleri romanında derinlemesine anlatmış, cinselliğin ve ölümün birlikteliğini tanımlamıştır.

“Çok karanlık, çok seksi, tedirgin edici bir film yaptım” diyen Kenneth Branagh’ın açılış sekansı çok etkileyicidir: 1914’te, Belçika, Yser cephe hattında bekleyen askerlere köprüye saldırı emri gelir. Belçikalı komutan askerlerine büyük bir kayıp verebiliriz der. Genç Hercule Poirot (dijital efektle gençleştirilmiş Kenneth Branagh) komutana siste saldıralım önerisinde bulunur. Hercule Poirot’nun çözümcü zekası, olasılıkları hesaplaması, ikna yeteneği bu kritik anda belirir. Bu siyah-beyaz sekans ayrı bir bölüm gibidir. Ardından 1937’nin Londra’sına geçeriz. Caz şarkıcısı Salome Otterbourne (Sophie Okonedo) enerjisiyle kulüpteki herkesi coşturur. Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey) ile nişanlısı Simon Doyle (Armie Hammer) ateşli bir şekilde dans ederler. Jacqueline, Simon’u güzel, çekici, altın kız arkadaşı Linnet Ridgeway’e (Gal Gadot) tanıştırır. Linnet ile Simon aşık olurlar, Jacqueline aldatılır, terkedilir.

Altı hafta sonra Linnet Mısır’daki düğününe yakın akrabalarını davet eder. Jacqueline davetsiz misafirdir, evli çifti sürekli rahatsız edip durur. Kendini güvende hissetmeyen Linnet, Hercule Poirot’dan yardım ister. Akrabalarından, yakın dostlarından bile şüphelenen genç kadının çevresinde nefret, kıskançlık vardır. Nil nehri gezisinde Poirot gemideki herkesin Linnet ve yoksulların üstünden zengin olan ırkçı babasıyla yakından uzaktan bağlantısı olduğunu anlar.

Kenneth Branagh, 65 mm Panavision Technicolor kamera çalışmasıyla Arabistanlı Lawrence, Doktor Jivago gibi epik filmere gönderme yapar. Şafak vaktinde turuncu ışıkla dolu planlar filme sıcak bir ton katarak ileride oluşacak dramla ikilem yaratır. Haris Zambarloukos’un görüntüleri etkileyici, kostümler (Paco Delgado), çevre tasarımları çok başarılıdır.

Karşı cins ve hemcins olarak aşkın her halini, tutkuyu, ihtirası, cinselliği, kıskançlığı,nefreti sürükleyici bir anlatımla, etkileyici bir görsellikle anlatan Nil’de Ölüm izleyiciyi nostaljik, egzotik bir yolculuğa çıkarıyor. Kenneth Branagh’ın yönettiği ve oynadığı Nil’de Ölüm’de Gal Gadot (genç kuşağın gözdesi Wonder Woman), Armie Hammer, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Annette Bening, Letitia Wright, Russell Brand, Ali Fazal, Rose Leslie, Jennifer Saunders, Dawn French oynuyorlar. Pandemiyi bir süreliğine unutmak, keyifli bir zaman geçirmek için Nil’de Ölüm’ü izleyin.