Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:08

Güncelleme: 14.08.2023 - 17:08

Robbie Williams önümüzdeki günlerde Türkiye'deki hayranları ile buluşacak. Bunu duyan yurttaşlar Robbie Williams'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Robbie Williams'ın Türkiye konseri ne zaman, nerede olacak? Robbie Williams kim, kaç yaşında, kiminle evli?

ROBBIE WILLIAMS'IN TÜRKİYE KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 17 Ağustos'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verecek olan Williams, 17 Ağustos'ta saat 21.00'da hayranlarının karşısına çıkacak.

ROBBIE WILLIAMS KİM?

Robert Peter "Robbie" Williams; 13 Şubat 1974 doğumlu, aynı zamanda pop grubu Take That'in üyesi olan İngiliz şarkıcı-şarkı yazarı.

1990'ların ilk yıllarında bir parçası olduğu Take That grubu ile eşzamanlı olarak tanınmaya başladı. Daha sonra yaşanan çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle 1995'te gruptan ayrılarak solo kariyerine başladı. Gruptan ayrıldıktan sonraki dönemde yaşantı biçimi dolayısıyla içki ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ettiği zor zamanlar geçirdi. Basında yer alan haberler kariyerinin bittiğini söylüyordu ve 1997'de Life Thru a Lens ismiyle çıkardığı ilk albümü, içki ve uyuşturucu ile savaşına devam ettiği bu dönemde rehabilitasyon merkezinden izin alıp albümün ikinci single'ı "Lazy Days"in klibinde yer almasına rağmen İngiltere dışında hiçbir kayda değer başarı gösteremedi. İngiltere'de de promosyon raflarına düşmesi uzun sürmedi. Albümden çıkan 3 single ile de kayda değer bir başarı kazanamadığında plak şirketinin onun geleceği hakkındaki endişeleriyle karşılaştı. Daha sonra, Birleşik Krallık listelerinde en çok satış yapan single olacağından haberi olmadığı parçayı, Angels'ı 4. single olarak piyasaya sürdü. 2005 senesinde BRIT Ödülleri'nde, halk oylaması sonucunda son 25 yılın en iyi şarkısı seçilecek olan bu şarkı müzik piyasasındaki basamakları hızla tırmanmaya başlamasını sağladı.

Kariyerinin devamında birçok liste başı tekli ve albüm çıkaran Williams 2001 senesinde kendisini sadece bir pop yıldızı olmaktan çıkaracak Swing When You're Winning albümünü Frank Sinatra'nın albümlerini kaydettiği Capitol stüdyolarında kayda alıp piyasaya sürdü. Bu albümde bazı swing ve caz müziği klasiklerini seslendirdi. Albümdeki parçaları seslendirdiği Royal Albert Hall konseri ile en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş oldu ve 2002 senesinde EMI müzik şirketi ile 6 albüm için 80 milyon poundluk bir anlaşmaya imza attı. Bu Birleşik Krallık müzik piyasasının en yüksek anlaşması oldu.

Birleşik Krallık müzik tarihinde en çok satan solo sanatçı ve aynı zamanda solo kariyerinde dünya çapında 57 milyon kayıttan fazla satan ender şarkıcılardan biri oldu. Ayrıca 17 kez BRIT ödülü ile onurlandırılan Williams bu ödülü en çok kazanan sanatçı konumunda. 8 adet ECHO ödülüne layık görüldü. 2004 senesinde ise "1990'ların En Mükemmel Sanatçısı" olarak oylandıktan sonra UK Music Hall of Fame listesine dahil oldu.

ROBBIE WILLIAMS EVLİ Mİ?

Robbie Williams; 7 Ağustos 2010 tarihinde evlendi. Eşi Ayda Field, Türk-Amerikan televizyon oyuncusu. Field, Ayda Sabahat Evecan adıyla Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Babası Türk, annesi ise Amerikalı.

ROBBIE WILLIAMS'IN ŞARKILARI NELER?

Stüdyo albümleri

Life Thru a Lens (1997)

I've Been Expecting You (1998)

Sing When You're Winning (2000)

Swing When You're Winning (2001)

Escapology (2002)

Intensive Care (2005)

Rudebox (2006)

Reality Killed the Video Star (2009)

Take the Crown (2012)

Derleme albümleri

The Ego Has Landed (1999)

Greatest Hits (2004)

The Best So Far (2006)

Songbook (2009)

In and Out of Consciousness: The Greatest Hits 1990–2010 (2010)

Canlı performans albümleri

Live At Knebworth (2003)