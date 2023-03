Selanik Belgesel Festivali’nde ödüller verildi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:44

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 16:24

25. Selanik Belgesel Festivali Tempi tren kazasında yaşamını yitiren 58 kişinin anısına hem açılış hem de kapanış törenini iptal etti. Konserler ve etkinlikler yapılmadı, izleyiciye 273 ulusal ve uluslararası belgesel gösterildi.

Uluslararası Yarışma’da 12 bin Euro’luk büyük ödül Altın İskender’i Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh’in ortaklaşa yönettiği Danimarka-Almanya-ABD-Suriye ortak yapımı Under the Sky of Damascus adlı belgesel aldı. Özel jüri ödülü Gümüş İskender (5 bin Euro) yönetmenliğini Tünde Skovran’ın yaptığı Who I Am Not’a (Romanya-Kanada) verildi. Kata Olah’ın Narrow Path to Happiness’e (Macaristan, ABD) ABD) özel mansiyon verildi.

Under the Sky of Damascus

Who I Am Not

Narrow Path to Happiness

NEWCOMERS YARIŞMA BÖLÜMÜ

Newcomers ödülleri Belgesel festivalinin kurucusu Dimitri Eipides adına verildi.

Dominika Montean-Pankow, The Voice (Polonya) adlı belgeseliyle Altın İskender ödülünü (10 bin Euro) aldı. Gümüş İskender(4 bin Euro) Christos Adrianopoulos’un (Yunanistan) In the Sky of Nothingness with the Least’e verildi. Özel mansiyon Ioanna Tsoucala’nın Ladies in Waiting’in (Yunanistan) oldu.

The Voice

In the Sky of Nothingness with the Least

Ladies in Waiting

FİLM FORWARD YARIŞMA BÖLÜMÜ

Alex Fry, Rebecca Lloyd Evans, Lisa Selby’in Blue Big Life’ı (İngiltere) Altın İskender (6 bin Euro) ödülünü aldı. Gümüş İskender ödülü (3 bin Euro) Gregoris Rentis’in Dogwatch belgeselinin (Yunanistan-Fransa) oldu.

Blue Big Life

Dogwatch

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ÖDÜLÜ

Ondrej Maravec’in Darkening’i (Çek Cumhuriyeti Almanya) Altın İskender ödülünü aldı. Singing Chen’in The Man Who Couldn’t Leave’i (Tayvan) özel mansiyon kazandı.

Darkening

The Man Who Couldn’t Leave

PODCAST ÖDÜLLERİ

İki bin Euro tutarındaki en iyi podcast ödülü Phaedra Chatzopoulou’nun Halcyone adlı belgeseline verildi.

Halcyone

MERMAID ÖDÜLÜ

Romanya-Kanada ortak yapımı Who I Am Not (Tünde Skovran) en iyi belgesel seçildi. Wojchiech Gostomczyk’in yönettiği Leon’a (Polonya) özel mansiyon aldı.

Leon

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Kit Vincent’ın yönettiği Red Herring (İngiltere, İsviçre) İnsan Hakları ödülünü aldı.

Red Herring

YUNAN TELEVİZYON ŞİRKETLERİ ÖDÜLÜ

Giulia Amati’nin Kristos, the Last Child’ı (İtalya-Fransa-Yunanistan) en iyi belgesel seçildi (2 bin Euro). Athanassios Vassilou’nun The Man with the Broken Arm’ı en iyi proje seçildi.

Kristos, the Last Child

YUNAN SİNEMA MERKEZİ ÖDÜLLERİ

Christos Adrianopoulos’un In the Sky of Nothingness with the Least’e 3 bin Euro ödül verdi. Agora Docs in Progress bölümünden Nikoleta Paraschi’nin Sacred Way-21 km adlı projesine 3 bin Euro destek verdi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÖDÜLÜ

Ben Lawrence’in çektiği Ithaka: A Fight to Free Julian Assange (Avustralya) en iyi belgesel seçildi.

Ithaka:A Fight to Free Julian Assange

ULUSLARARASI FİLM ELEŞTIRMENLERİ ÖDÜLLERİ

Ralph Arlyck’in I Like It Here’i (ABD) en iyi uluslararası belgesel, Giulia Amati’nin Kristos, the Last Child’ı (İtalya-Yunanistan) en iyi ulusal belgesel seçildi.

I Like It Here

YUNAN SİNEMA ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ

Valerie Kontakos’un yönettiği Queen of the Deuce’ü (Yunanistan-Kanada) en iyi ulusal belgesel seçti.

Queen of the Deuce

FİLM VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR ÖDÜLÜ

Tünde Skovran’ın Who I Am Not’ı (Romanya-Kanada) en iyi belgesel seçildi.

DOĞAL YAŞAMI KORUMA ÖDÜLÜ

Angelos Rallis’in Mighty Afrin: In the Time of Floods’u (Yunanistan-Fransa-Almanya) en iyi belgesel seçildi.

Mighty Afrin:In the Time of Floods

GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ

Kristos, the Last Child en iyi belgesel seçildi.

In the Sky of Nothingness with the Least özel mansiyon aldı.

FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ

Ünlü belgeselci Peter Wintonick adına verilen İzleyici ödüllerini Alan Gilsenan’ın The Laughing Boy (İzlanda) ile Caroline Gillet ve Denis Walgenwitz’in Inside Kabul (Fransa-Danimarka) belgeselleri aldı.

The Laughing Boy

Inside Kabul

Ulusal belgesel kategorisinde izleyici AKOE/AMFI: The Story of a Revolution (Iossif Vardakis) ile My Cut’ı (Thanasis Tatavlalis) en iyi belgesel seçti.

My Cut

Çevrimiçi platformda gösterilen Being an Islander’ı (Dimitris Bouras) en iyi belgesel seçti.

AKOE/AMFI:The Story of a Revolution

Being an Islander