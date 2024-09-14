Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:18

Güncelleme: 14.09.2024 - 13:18

3 Hürel ‘Ömür Biter Yol Bitmez / Sevenler Ağlarmış’ (Ada Müzik / HMK Dönence Plak)

Yetmişli yılların en ayrıksı topluluklarından biriydi 3 Hürel; sergiledikleri müzikal tutum onları diğer müzisyenlerden kalın çizgilerle ayırmış, her zaman çağının ilerisinde görünmelerine sebebiyet vermişti. Üç kardeşten oluşan topluluk, çıktıkları yolculukta piyasa denen anafora kapılmamış, ilkelerinden ödün vermemişlerdi. Batı müziği onlara yol göstermiş olsa da, kıbleleri her daim Anadolu’nun eşsiz zenginlikteki kaynakları olmuştu. 3 Hürel yeniliğe, yaratıcılığa ve özgün besteler üretmeye kıymet vermişlerdi. Basmakalıp şarkı sözlerinin uzağında bir içeriğe sahiplerdi, gerçekçilerdi. Bu bakış açısı sadece sözlerde değil, müziklerinde de kendini gösteriyordu. Çağdaşlarına oranla hayli çalgısal pasajlar içeriyor ve tam bir grup müziği tadını veriyordu. İcat ettikleri çalgılar ve bu çalgılardan ustaca çalarak elde ettikleri soundlar onların farkını ortaya koyan özelliklerden biriydi. Onları tarif edecek en güzel örneklerden biri de 1974 yılında çıkan “Sevenler Ağlarmış” ve “Ömür Biter Yol Bitmez” şarkılarının bulunduğu 45’lik plaktı.

Bu iki zamanın ötesinde şarkı çıktığında bazı özellikleriyle dinleyiciyi şaşırtmış, ülkemizden batıdaki baba-rock müzik örnekleriyle boy ölçüşebilecek kalitede işler yapılabileceği konusunda ikna etmişti; hem de aşıklara taş çıkartacak kadar güzel sözler eşliğinde... 3 Hürel yaptığı işlerle bir batı taklitçisi olmadığının, herhangi bir topluluk ya da sanatçının takipçisi olmadığının da mesajını vermişti. Yaklaşık altı dakika süren “Sevenler Ağlarmış”, sözlerin bitiminin ardından başlayan ikinci yarısından itibaren bizi bambaşka bir aleme sürükler. Çalgısal bölümde Feridun Hürel’in çaldığı çift saplı elektrikli gitardan çıkan cayır cayır yakan saykodelik soloların bizi sürüklediği dehlizlerde adeta sarhoş oluruz. “Ömür Biter Yol Bitmez” adlı şarkıda ise tüm çalgılara doyarız. Onur Hürel’in basından Haldun Hürel’in kendi yaptığı davullara varana değin her çalgı teker teker pasaj alır ve ustalıkla çalınarak dinleyiciye yüksek bir haz verir.

Yarım asır öncesinde bu iki parçada vücuda gelen fikirler, bu topraklar için eşi benzeri görülmemiş ölçüde büyük zenginlikler içeriyordu. Bu güzide plak şimdi Ellinci Yıl anısına (efsane plaklara çizdiği kapaklarla tanıdığımız usta sanatçı) Betül Dengili Atlı’nın çizimleri eşliğinde değerine değer katılarak yeniden basıldı; açılır kapak, çift poster ve çift kitapçık ilaveli, tek baskı olarak sadece 2222 adet numaralı, 45’lik picture disc… Bu plağın en önemli özelliklerinden biri de müzik tarihimizin ilk 45’lik picture disc’i oluşu.

Murat Beşer ([email protected])