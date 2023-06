Yeni Batman filminin yönetmeni belli oldu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:08

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:08

Batman: Brave and the Bold filminin yönetmeni belli oldu. DC evreninde geçen ilk Batman filminin yönetmen koltuğunda Andy Muschietti oturacak. Film, Grant Morrison tarafından yazılan etkili çizgi roman serisine dayanacak. Bu çizgi romanlar, Bruce Wayne'in biyolojik oğlu Damian'ın "Robin" olarak babasının Batman'ine hizmet ettiği bir "yarasa ailesi" hayal ediyor. Böylece Robin karakteri, 1997 yapımı "Batman & Robin" filminden sonra ilk kez canlı aksiyon olarak yeniden beyaz perdeye gelecek. Batman'e George Clooney'nin hayat verdiği yapımda eleştirmenlerden geçer bir not alınamamıştı.

DC Evreni'nin ilk filmi olarak 2025'te vizyona girecek "Superman: Legacy" için oyuncu seçmeleri hızla devam ediyor, yeni Batman'in ve Robin'in kim olacağı hakkında ise şimdilik hiçbir ipucu yok. Muschietti'nin kız kardeşi ve yaratıcı ortağı Barbara, Double Dream aracılığıyla yapımcılığı üstlenecek. İkili ayrıca, Warner Bros. Pictures ve Warner Bros. Television Group/Max ile paralel ilk bakış anlaşmaları imzaladı.

Muschietti, Gunn ve Safran'ın "Tanrılar ve Canavarlar" adlı ilk DC listesi için üçüncü resmi yönetmen oldu. Gunn'ın kendisi “Superman: Legacy”yi yönetiyor ve James Mangold “Swamp Thing”i yönetmeye hazırlanıyor.