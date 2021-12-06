Operasyonel araç kiralama sektöründe hafif ticari araçların payı artıyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2021 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna ilişkin sektör verilerini açıkladı. Buna göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın 9 aylık bölümünde 12.6 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 47 bin 700 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 47.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk yarısı sonuna göre yüzde 1’in altında azalarak 221 bin 748 adet oldu. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 9.1 azaldı ve 239 bin adede geriledi. Rapora göre, Renault yüzde 22.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14.7 ile Fiat, yüzde 10.9’la Volkswagen ve yüzde 10.8’le Ford takip etti. Öte yandan, operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 4.8’e, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 5.9’a çıkması raporda dikkat çeken diğer detaylar arasında yer aldı. Artan hafif ticari araç kiralama trendinin önümüzdeki dönemde de sürmesini beklediklerini belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntılar sektörün araç parkında beklenen büyümeyi, özellikle üçüncü çeyrekte fırsat olmasına rağmen, yakalayamamasına sebep oldu. Yaşanan bu daralma tüm dünyada otomotiv sektörünün ortak krizi oldu. Pazarda yeterli araç bulunamaması dolayısıyla, kiralanan araçların kontratlarını uzatma yöntemi izlenmeye başladı” dedi.

YENİLENEN FORESTER SATIŞA ÇIKTI

İç ve dış tasarımı yenilenen ve iyileştirilmiş teknolojik özelliklere kavuşan Subaru Forester e-Boxer yüksek standart donanım seviyesi ile Türkiye’de satışa sunuldu. 2.0i e-Xclusive, 2.0i e-Xtra ve 2.0i e-Sport olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunuldu. Yeni Forester’daki en işlevsel yeniliklerden biri emassız Klima Ayarı fonksiyonu. Yüz tanıma sistemine yeni eklenen el hareketi tanıma fonksiyonu sayesinde el yumruğunun açık veya kapalı olmasına göre yüz tanıma sistemi klima ısısını artırıyor veya azaltıyor.

Otomobil, yeni eklenen e-Active Shift Control (e-Aktif Vites Kontrolü) özelliği sayesinde yolun güvenli sürüş detaylarını sürücüden önce hesaplayıp uyguluyor. Araç sport sürüş modu devredeyken virajlarda otomatik vites kontrolü yapıyor, viraja girerken vites küçültüyor, virajdan çıkarken ise vitesi yükseltiyor. Özellikle yokuş aşağı inişlerde ve virajlarda şanzıman sistemi G sensörü sinyallerinden aldığı komut ile vitesi küçülterek devri yüksek tutuyor ve daha dengeli sürüş imkânı sağlıyor. 2022 model yılında Subaru ürün gamında, Forester’ın geçtiğimiz yıl satışa sunulmaya başlanan Sport versiyonu da yer almaya devam edecek.

Subaru’nun kendi Ar-Ge departmanı tarafından 1980’li yılların sonunda geliştirilmeye başlanan ve 2008 yılında satışa sunulan araçlarda kullanılmaya başlanan EyeSight sistemi pazardaki en güvenilir sürüş kontrol sistemlerden birisi olarak kabul ediliyor.

Subaru’nun sürücüsüz araca geçiş hedefi doğrultusunda istikrarlı bir şekilde geliştirdiği kusursuz ve tamamen Subaru mühendisliğiyle hayata geçirilen yarı otonom sürüş sistemlerinin en iyi örneği olan EyeSight sistemi, gelecekte kullanılacak olan sürücüsüz aracın da temelini oluşturuyor. Bu sistemi Türkiye’de satışa sunulmakta olan tüm Forester ve XV modellerinde standart donanım olarak sunuluyor.

YENİ OPEL ASTRA, 2022 İLKBAHARINDA TÜRKİYE’DE!

Opel’in altıncı nesli ile dünya prömiyerini gerçekleştirdiği efsanevi kompakt modeli Yeni Astra, sahip olduğu estetik ve benzersiz “made in Germany” tasarım detaylarıyla göz dolduruyor. İddialı ve yalın tasarım, yeni Astra’yı markanın tasarım simgesine dönüştürüyor. Yeni Astra’nın tasarım dili ve ürünün geliştirilme süreci, Opel ekip üyelerinin yer aldığı çeşitli sunumlarla YouTube üzerinden yakın dönemde paylaşıldı. Başmühendis Mariella Vogler’in ardından renk ve döşeme tasarımcısı Ilka Höbermann’ın videosuyla, yeni Astra’nın özenle oluşturulan iddialı ve yalın tasarım dili izleyicilerle buluştu. Tasarım ve geliştirme ekiplerinin yüzde 50’sinin kadınlardan oluştuğu Yeni Opel Astra’nın dış görünümü, en yenilikçi tasarım ve teknoloji öğelerini bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda aracın normalden daha geniş görünmesini sağlayan ve ön cephesini kaplayan Opel Vizör, ultra ince Intelli-Lux LED® farlar gibi teknolojileri bünyesinde kusursuzca bir araya getiriyor. İç mekânda ise tamamen dijital olan yenilikçi Pure Panel kokpit, zarif kumandalar, koltuk ve kumaşlardaki benzersiz ayrıntılar yeni Astra ile geleceğin teknolojisini ve konforunu sunuyor. Yeni nesil Opel Astra, gelecek yıl ikinci çeyrekte Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

TİGUAN’IN UZUN VERSİYONU YENİLENDİ

Volkswagen, popüler SUV modeli Tiguan’ın uzun versiyonu Tiguan Allspace’i güncelledi. Tiguan Allspace yenilenen makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Beş veya yedi koltuklu seçeneği ile satışa sunulan modelde, arka koltuklar ve üçüncü sıradaki bağımsız koltuklar kullanım gereksinimine bağlı olarak katlanabiliyor. Yeni Tiguan Allspace’te sunulan turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu TSI motor, 7 vitesli DSG şanzımanla 150 beygir güç üretiyor. 1.5 litre TSI motor Aktif Silindir Yönetimi (ACT) teknolojisiyle donatılmış. Yeni Tiguan Allspace’in Türkiye’deki giriş donanım seviyesi Life’ta LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, hız sabitleyici “Cruise Control”, 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, 10.25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil dijital gösterge paneli “Active Info Display”, App Connect, üç bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, elektrikli açılır bagaj kapağı, otomatik katlanır yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, gümüş tavan rayları ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor.

Volkswagen’in sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otonom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Araçta isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” dışında Yeni Tiguan Allspace’te Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger Protection System”, yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” gibi asistan sistemleri opsiyonel olarak sunuluyor.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA 2. EL OTOMOBİL ALMANIN KOLAY YOLU: HYUNDAİ PROMİSE

Hyundai Assan, sıfır kilometre araç satışında olduğu kadar ikinci el satışlarda da kalite ve güven anlayışı ile hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Hyundai Assan’ın garantisi altında mevcut araçlar 0 km modellerle takas yapılırken aynı zamanda her bütçeye uygun, kullanılmış otomobilleri bulmak için geliştirilen Hyundai Promise, ikinci el operasyonlarında marka ve müşteri arasındaki memnuniyeti de yükseltiyor. Hyundai Promise adlı site üzerinden hızlı ve kolay şekilde istediği aracı bulabilen tüketiciler aynı zamanda Hyundai Yetkili Satıcılarıyla da yeni teknolojileri kullanarak interaktif iletişimler yapabiliyor. Profesyonel ekiplerden oluşan kaliteli danışmanlık hizmetiyle de araçlar ve işlemler hakkında detaylı bilgiler alınabiliyor.

“Hyundai Promise” üzerinden satılan ikinci el araçlarda Hyundai distribütör garantisinin 5 yaş veya 100 bin km garantisi de devam ediyor. Araçların servis bakım geçmişlerini de görerek güvenle satın alabilen tüketiciler, ekspertizi tam olarak yapılmış araçların daha önce herhangi bir kazaya karışıp karışmadığını da şeffaf olarak öğrenebiliyorlar. Hatta Hyundai Promise araçları, Hyundai tarafından eğitilerek sertifikalandırılmış teknisyenler tarafından kontrolleri yapılmış araçlar olup Hyundai’nin lider üretim uzmanlığından faydalanıyor.

SINIRLI SAYIDA SKYWELL ET5, NFT OLARAK SATILACAK

Ulubaşlar Grubu şirketleri arasında yer alan Ulu Motor, Türkiye pazarına hızlı giriş yapan yeni yüzde yüz elektrikli otomobil markası SKYWELL ile bir ilki daha tüketici ile buluşturuyor. Sunduğu 8 yıl 150 bin km batarya garantisi, müşterilerinin ayağına gidecek servis ve mobil uygulama entegrasyonu ile adından söz ettirmeyi başaran ve henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden 100’ün üzerinde ön sipariş alan marka, “Benzersiz dijital varlık” NFT ile sınırlı sayıda aracını dijital sanat eserine dönüştürüyor. Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşecek bu işlem ile ülkemizde satışa sunulacak sınırlı sayıda SKYWELL ET5 eşsiz hale gelerek koleksiyon değeri kazanacak. Bu sayede durduğu yerde değeri her geçen gün katlanan bir otomobil halini alacak.

