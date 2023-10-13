Chery'den yıl bitmeden rekor geldi: 1 ayda 190 binin üzerinde...

Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:02

Güncelleme: 13.10.2023 - 13:02

Chery Group, hem aylık hem de yıllık bazda, hemen her kategoride satış adetlerini artırmayı sürdürüyor. 2023’ün ilk 8 ayı içinde 1 milyonun üzerinde satış kaydeden Chery, ilk 9 ay sonuçlarına göre şimdiden 2022’nin toplam satışlarını geride bıraktı. Eylül 2023’te, yıllık %30,7 artışla 190 bin 80 araç satarak ilk kez aylık satışlarında 190 bin adedi geride bırakan Chery, Ocak-Eylül 2023 döneminde, bir önceki yıla göre satışlarını %40,2 artırarak 1 milyon 253 bin 237 araca ulaştı. Chery’nin büyüme oranlarının tamamı; aylık %3,1, yıllık %3 artış tespit edilen perakende binek araç satışlarının çok üzerinde gerçekleşti.

YENİ MİMARİ TANITILDI

Küresel otomotiv ekosistemindeki konumunu güçlendirmeye devam eden Chery, ekim ayında Doha, Katar’da düzenlenen 2023 GIMS’te; ICE, BEV, PHEV ve hidrojen olmak üzere farklı enerji türlerini kapsayan gelişmiş QPower mimarisini de tanıttı. TIGGO ve ARRIZO ailelerinden hibrit ve benzinli modelleri kapsayan 5 yeni modelin arasında, QPower mimarisi altındaki TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid de PHEV yenilikleri oluşturdu.

SATIŞLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

CPCA (Çin Binek Araç Birliği) verilerine göre eylül ayında, aylık %3,1, yıllık %3 artışla 1,98 milyon perakende binek araç satışı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Sektör ortalamasının çok üzerinde bir ivme yakalayan Chery Group, büyüme trendini sürdürerek, satış, ürün, teknoloji ve marka gibi alanlarda yeni atılımlara imza atarak gelişimin ikinci yarısına geçiş yaptı. Tarihi rekorlara imza atan Chery Group’un aylık otomotiv satışları, yılın ilk yarısında art arda 100 bin adetleri aştı. Üçüncü çeyrekte yer alan temmuz, ağustos ve eylül aylarında hızlı bir ilerleme kaydedilerek, sırasıyla 150.000, 170.000 ve 190.000 adetlik satış seviyeleri geride bırakıldı. Chery, 2023’ün ilk 8 ayı içinde 1 milyonun üzerinde satış kaydetti ve ilk 9 ayda da 2022’nin yıllık satışlarını aştı. Chery ayrıca J.D. Power tarafından yayımlanan 2023 Çin IQS’sinde çok sayıdaki modeliyle ilk sırada yer aldı.

CHERY QPOWER LANSMANI KATAR’DA

Chery, ekim ayında Doha, Katar’da düzenlenen 2023 GIMS’te, QPower mimarisini tanıttı. QPower; ICE, BEV, PHEV ve hidrojen olmak üzere farklı enerji türlerini kapsayan gelişmiş bir çözüm sunuyor.

HİBRİT MODELLER DİKKAT ÇEKTİ!

Chery, 2023 GIMS’te TIGGO ve ARRIZO ailelerinden hibrit ve benzinli modelleri kapsayan 5 yeni model sergiledi. Bunlardan TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid, QPower mimarisi altındaki PHEV ürünleri oluşturdu. Bu iki PHEV model, 3 motorlu verimli güç aktarma sistemi kombinasyonuna, Chery tarafından geliştirilen 3 vitesli DHT’ye ve sınıfının akıllı teknolojilerini kapsayan konfigürasyonlara sahip.