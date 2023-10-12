Honda yeni ralli aracını tanıttı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:55

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:55

Honda of America Racing Team (HART) üyeleri, sezonun kapanış etkinliği olan Lake Superior Performance Rally (LSPR) için bu özel araçla hazırlıklarını tamamladı.

LSPR, doğanın sonbahardaki renk cümbüşü ve adrenalin dolu anlarıyla ünlü bir etkinlik. tr.motor1.com'da yer alan habere göre Michigan'ın kuzeyinde gerçekleşecek olan bu etkinlikte, ralli tutkunları büyük atlayışlar ve nefes kesen doğal güzellikler eşliğinde efsanevi bir mücadele izleyecekler.

Amerika'da ve özellikle Michigan eyaletinde olan takipçilerimize de duyurulur, belki gitmek isteyebilirsiniz!

Yepyeni Integra ralli aracı, standart bir Integra modeli olarak karşımıza çıkıyor, bu da demek oluyor ki kaputun altında, turbo şarjlı 1.5 litrelik dört silindirli bir motora sahip olacak ve tahmini gücün 200 beygir civarında olmasını sağlayacak.

Otomobil tutkunları, bu özel ralli arabasının fabrika çıkışı altı ileri manuel şanzımanla birlikte, oldukça jenerik bir ralli otomobili sesiyle etrafta bolca gürültü çıkaracağından emin olabilirler.

Honda'nın tasarım ve performans alanındaki yeteneklerini sergileyeceği bu etkinlikte, HART ekibi, Integra'nın zorlu ralli parkurlarındaki performansını kanıtlayarak markalarının gücünü bir kez daha ortaya koymayı hedefliyor.

Ralliseverler, bu heyecan verici yarışta Honda'nın başarısını yakından takip edecekler.