Uyku kalitesini arttırmak için nasıl beslenmeliyiz? Uykular neden kaçar?

01 Kasım 2022 Salı, 07:00

Yaşamımızın yaklaşık 1/3’ünü uyuyarak geçiriyoruz. Stres, beslenme ve fazla kilo gibi birçok etken uykumuzu etkilemektedir. Uyku, gün içindeki psikolojik ve fizyolojik süreçlerin neredeyse tümünü etkiler. Kaliteli uyku kaliteli yaşam demektir Günde ortalama 6-8 saat uyku son derece önemlidir.

Diyetisyen Rıdvan Arslan, uyku kalitesini arttırmaya yönelik önerilerde bulundu.

Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Özellikle kilo verme sürecinde uykunun önemi büyüktür. Uykunun hormonların salgılanması üzerine etkisi vardır. İştah üzerinde rol oynayan hormonlardan biri leptin, diğeri ise ghrelin hormonudur. Yeterince uyumadığımız zaman kanda ghrelin düzeyi artar ve leptin düzeyi düşer. Bunun sonucunda iştahta artış gözlemlenir. İştah artışıyla beraber kendimizi gecenin bir saati buzdolabının önünde bulmamız kaçınılmazdır. Ayrıca yetersiz ve kalitesiz bir uyku kortizol seviyesinde artışa neden olacaktır. Kortizol seviyesinin artması hem metabolizmanın yavaşlamasına hem de vücudun yağlanmaya daha yatkın hale gelmesine neden olur.

UYKULAR NEDEN KAÇAR?

Triptofan uykuların düzenlenmesine hem de uykunun kalitesinin artmasına yardımcıdır. Somon balığı, yumurta, spirulina, hindi eti, peynir, susam ve muz triptofandan zengin besinlerdir. Beslenmenize triptofan kaynaklarını ekleyin.

Magnezyum kasların gevşemesini sağlayarak uykuya hazırlığı kolaylaştırır. Kuru yemişler, tam tahıl ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve muz magnezyumdan zengindir. Beslenmenizde magnezyum kaynaklarına yer verin.

Melatonin uyku hormonu olarak bilinir. Yumurta, somon, çilek, domates ve antep fıstığı melatonin kaynağıdır. Melatonin kaynaklarını uykudan önce tüketmek uyku kalitenizin artmasına yardımcı olacaktır.

Adaçayı, fesleğen ve papatya gibi taze otların sakinleştirici etkisi vardır. Sizi uykuya teşvik eder. Evde uyku öncesi kendiniz 1 bardak adaçayı demlemeyi deneyin

Yemeklerdeki özellikle akşam öğünündeki baharatları azaltın. Fazla baharat içeren bir akşam yemeği gece size rahatsızlık verecek ve uykunuzun kalitesini azaltacaktır.

İyi bir uyku için yatmadan 4-6 saat önce kahve, çikolata ve kolalı içecekler gibi kafein içeren besinlerin tüketimi kesilmelidir. Kafein sizin canlı ve enerjik olmanızı sağlayarak uyumanızı zorlaştıracaktır.

Alkol tüketimi daha rahat uyku haline geçmenizi sağlasa da uyku kalitenizi düşürür. Bu yüzden yatmadan en az 2 saat önce alkol alımı kesilmelidir.

Uyumadan yaklaşık 1 saat önce sıvı alımını kesmeniz geceleri uykunuzdan kalkıp tuvalete giderek uykunuzun bölünmesini engeller.

Kızartma ve fast food ürünleri vücuda ağırlık yaparak uyku kalitesini bozar.