Uzmanı uyardı, her 8 kadından biri risk taşıyor

Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:07

Güncelleme: 03.10.2024 - 11:07

Dünya genelinde her 8 kadından birinin yakalanma riski taşıdığı meme kanseriyle ilgili uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, kadınların ayda bir kez kendi kendilerini muayene etmelerinin erken teşhis için önemine dikkat çekti. Adet gören kadınlar için en uygun zamanın, adet döneminin 5-7. günleri olduğunu belirten Gömeç, adet görmeyenlerin ise her ay belirli bir günde kendilerini muayene etmeleri gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Gömeç, hastaneye başvurulması gereken durumları da sıralayarak, “Memede şişlik, çöküntü, kızarıklık, meme başının içine çökmesi, meme başından kanlı veya şeffaf akıntı gelmesi gibi durumlar doktora başvurma sebepleri olmalıdır” dedi. Erken teşhis edilen hastalarda meme koruyucu cerrahinin yüzde 80 oranında yapılabildiğini, ileri evrelerde ise ilaç tedavisi ile kanserin küçültülüp ardından meme koruyucu cerrahi uygulanabildiğini ekledi. Son yıllarda gelişen onkoplastik cerrahi teknikleri sayesinde hem kanser tedavisi yapılırken hem de memenin estetik yapısının korunabildiğini belirten Gömeç, bazı ileri evre kanserlerde ya da genetik geçiş tespit edilen hastalarda memenin içinin boşaltılarak silikon protez ile yeniden estetik görünüm sağlanabildiğini ifade etti. Meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Gömeç, erken teşhisin önemini vurguladı.

MAMOGRAFi TAKİPLERİ ERKEN TEŞHİSTE ÖNEMLİ

Meme kanserinin erken teşhisle tamamen iyileşebilen bir kanser türü olduğunu belirten Doç. Dr. Gömeç, Türkiye'de her 8 kadından birinin bu riski taşıdığını söyledi. Meme kanserlerinin yüzde 10-15'inin ailesel geçiş gösterdiğini ekleyen Gömeç, mamografinin erken teşhis için önemli bir tetkik olduğunu vurguladı. Mamografinin 40-50 yaş aralığında her iki yılda bir, 50 yaş ve üzerinde ise her yıl bir kez yapılması gerektiğini ifade eden Gömeç, ailede meme kanseri hikayesi olanlarda bu yaşın öne çekilebileceğini belirtti.

RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Meme kanserinin daha çok 50’li yaşlardan sonra görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Gömeç, ailesinde meme kanseri olan, erken adet görmeye başlayan, geç menopoza giren, hiç doğum yapmamış ya da 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan, kilolu olan ve radyasyona maruz kalan kadınların meme kanseri riskinin diğer kadınlara oranla daha yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, uzun süre doğum kontrol hapı ve menopoz ilaçları kullanan kadınlarda da riskin bir miktar arttığını ifade etti. Buna karşılık, düzenli spor yapan, doğal ürünlerle dengeli beslenen ve 16 aydan fazla emziren kadınlarda meme kanseri riskinin daha düşük olduğunu ekledi.