AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'e 'Enes Kara' tepkisi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:29

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, ailesinin isteğiyle kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlatan bir video çektikten sonra yaşamına son veren Enes Kara’nın ölümüyle ilişkin “Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Tek amaç, ‘Müslümanlara nasıl vururuz’un hesabı. Biz, bunu, gençlerimize ‘Dış güçler’ deyince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları" diye skandal bir açıklama yapmıştı.

Amasya’da Eğitim-Sen’in düzenlediği “Eğitim ve Gelecek” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan CHP Ankara Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü, Eğitim-Sen kurucu başkanı Yıldırım Kaya AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil’in açıklamasına tepki gösterdi.

CHP'Lİ KAYA'DAN SERT ÇIKIŞ

“Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, şehzadeler kenti Amasya’ya bu açıklamalar yakışmıyor” diyen Yıldırım Kaya şu görüşlere yer verdi;

“Özellikle her konuda Cumhur İttifakı olumsuzlukların tümünü dış güçlere, olumlu olan şeyleri de kendilerine yıkıyorlar. Şundan kurtulmamız gerekiyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış güçleri dize getirecek, cumhuriyeti kurarken, emperyalizme, yedi düvele karşı mücadele etti. Kıbrıs Barış Hareketi dış güçlere karşı yapılmış bir hareketti. Eğer bu ülkenin geleceği, barışı, demokrasisi tehlikeye düşmüşse bu ülkenin 84 milyonu birlikte emperyalizme karşı dün nasıl mücadele ettiyse bu günde mücadele eder. Enes Kara meselesi sadece bir Enes Kara meselesi değildir. Konya Kepez’de kafası kesilen Ahmet’e ne diyeceğiz? Ensar Vakfı'nın evlerinde çocuklara yönelik yaşanan cinsel istismarlara ne diyeceğiz? Adana Aladağ’da cemaat yurdunda yanarak can veren kızlarımıza ne diyeceğiz? Adapazarı’nda genç çocuklarımızı taciz ve tecavüz edenlere ne diyeceği? Elazığ’da, Erzurum’da yaşananlara ne diyeceğiz? Ben sayın milletvekilinin bu konuda çok net ‘Kim olursa olsun, çocuklarımızı evsiz, barksız, yurtsuz bırakmayacağız, aşsız ve ekmeksiz bırakmayacağız ve bu sorunu biz çözeceğiz’ demesini beklerdim. Suçu nereye atarsanız atın sonuçta tıp fakültesinde okuyan 19 yaşındaki bir gencin hem yazılı hem sözlü beyanıyla bize bir çağrı yaptı. Bu çağrı üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmam, ama bu sonucu dış güçlere bağlamak gerçekten sorumsuzluktur. Parlamentoya düşen görev gençlerimizin intiharının önüne geçecek kararları almak ve çözüm üretmektir. Cumhur ittifakı çözüm üretemediği için bu şekilde konuşuyorlar. Ben şehzadeler şehrinin bir vekiline bunu yakıştıramadım”