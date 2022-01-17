Enes Kara için 'Bir velet öldü' dedi: BBP Akdoğan için harekete geçti

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:12

Kaldığı cemaat evindeki baskıları anlattığı videonun ardından yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara hakkında, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız" sözlerini sarf eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın partisi tarafından savunması istendi.

BBP Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada "Elazığ'da vuku bulan ve hepimizi üzen hadise sonrasında, Eskişehir'deki bir etkinlik öncesinde, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın söylediği maksadını aşan ifadelerin bir basın açıklaması gibi aktarılmasının, partimize yönelik bir karalama kampanyası girişimi olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın, hepimizi üzen ve rahatsız eden sözleriyle ilgili, uyarılmasına ve genel sekreterlik tarafından savunmasının alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada "Benzer durumların tekrar yaşanmaması için, partimizin, temsil makamında olan tüm mensuplarının, sözlü ve yazılı beyanlarına azami ölçüde dikkat göstermeleri konusunda uyarılmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilendirilmeleri kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.