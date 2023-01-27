AKP'li Bursa Belediyesi İYİ Parti'nin kongre afişlerini toplattı

İYİ Parti'nin hafta sonu Bursa'da yapılacak il kongresi duyurusu ile ilgili pankartların AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:28
AKP'li Bursa Belediyesi İYİ Parti'nin kongre afişlerini toplattı
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İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, partisinin hafta sonu Bursa'da yapılacak il kongresi duyurusu ile ilgili pankartların, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince toplatıldığını duyurdu.

Türkoğlu, İYİ Parti'nin yükselişinden rahatsızlık duyanların, asılan pankartlardan korktuklarını söyledi.

Selçuk Türkoğlu, konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı mitinginin afiş ve pankartları bile henüz dururken; İYİ Parti’nin, Valilik ve Emniyet’ten izin bildirimli kongre duyurularımızın Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılması, resmen zorbalıktır."


İyi Parti Bursa afiş

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