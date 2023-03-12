AKP'li vekiller Bingöl İl Özel İdaresi'nin binasında toplantı yaptı

AKP Bingöl Milletvekilleri Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek, AKP İl Başkanı Haşim Sağlar ile birlikte Bingöl İl Özel İdaresinde basın toplantısı yaptı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Kendilerini Devlet'in sahibi sananlara, bu kural tanımazlığa ve utanmazlığa az kaldı millet gereken cevabı verecek” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 19:38
AKP'li vekiller Bingöl İl Özel İdaresi'nin binasında toplantı yaptı
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AKP Bingöl Milletvekilleri Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek’in AKP’nin İl Başkanı Haşim Sağlar ile birlikte deprem riskine ilişkin alınan tedbirlere dair  Bingöl İl Özel İdaresinde yaptığı basın toplantısı tepki çekti.

Toplantının kamu kurumunda yapılmasına CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer tepki gösterdi. Taşcıer, AKP Bingöl İl Teşkilatı’nın paylaştığı fotoğraflara tepki gösterdi. Taşcıer, sosyal medya hesabından, “Valilik binasında parti toplantısı yapıyorlar. Kendilerini Devlet'in sahibi sananlara, bu kural tanımazlığa ve utanmazlığa az kaldı millet gereken cevabı verecek” dedi.

Toplantının bir teşkilat toplantısı değil depreme ilişkin bir basın açıklaması olduğunu savunan AKP Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar’ın savunması ise dikkat çekti. Sağlar, “Burada bir manipülasyon var bir defa toplantı teşkilat toplantısı değil sayın bakanımızın yapmış olduğu bir basın toplantısıdır. Biz de teşkilattaki arkadaşlar olarak toplantıya katıldık. Cevdet bey iki dönem bakanlık yaptı statüsü devam ediyor aynı zamanda kendisi devlet adamıdır. Kesinlikle bu toplantı teşkilat toplantısı değildir” dedi.


AKP Bingöl CHP Gamze Taşcıer

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