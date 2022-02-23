Bakırköy Belediyesi'ne işten çıkarma protestosu

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:09

Bakırköy Belediyesi'ne hizmet veren bir şirkette taşeron olarak görev yapan 8 işçi geçen günlerde işten çıkarıldı. Daha sonra Bakırköy Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışan 10 kişinin daha iş haddinin feshedilmesi üzerine Belediye İş Sendikası bugün tepki gösterdi.

Bakırköy Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri belediye binasının önüne yürüdü. Burada basın açıklaması yapan kalabalık sık sık 'Çıkarılan işçiler geri alınsı' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı. Burada sendika adına açıklamayı 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan yaptı.

Doğan, açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hatırlatarak "Biz bu kadar iyi niyetliyken geçen hafta içi belediye şirketinde çalışan 8 arkadaşımızı işten attı. Ardından da Bakırköy'e hizmet etmiş emekliliğine 9 yıl, 7 yıl, 5 yıl kalan 10 işçi arkadaşımızı daha haksız hukuksuz yere yeniden işten attı" dedi.

Doğan, "Haksız hukuksuz bir şekilde tazminatını verip gönderelim anlayışıyla bu kış günü emekçileri aç ve açıkta bıraktınız. Bu anlayıştan derhal dönün, atılan arkadaşlarımızı derhal geri alın" diye konuştu.

