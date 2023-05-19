2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Beyoğlu Belediye Başkanı'nın sosyal medya paylaşımına yalanlama: 'Hastam var' diyen yurttaşa bakın ne demiş...

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AKP'lilere yönelik marjinal bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etmişti. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan H.A. tartışmanın kendisinin yolun açılmasını istemesi sebebiyle çıktığını, Okmeydanı mahallelisinin de kendisine destek verdiğini anlattı. H.A "2011'den beri AKP üyesiyim. Gözaltına alınanlar olduğunu duyunca üzüldüm. Doğruları anlatmak istedim" dedi.

İrem Karataş
Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:33
Beyoğlu Belediye Başkanı'nın sosyal medya paylaşımına yalanlama: 'Hastam var' diyen yurttaşa bakın ne demiş...
Abone Ol google-news

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, 17 Mayıs günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim çalışması yaptıkları Okmeydanı'nda marjinal bir grubun saldırısına uğradıklarını iddia etti. Yıldız, "Terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar. Daha fazlası, elinde Türk bayrağı olan kadınlarımıza saldırdılar, yaşlı bir teyzemize ağza alınmayacak küfürler savurdular" dedi.

"AKP ÜYESİYİM AMA DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİM"

Olaya dahil olan kişilerden H. A. ise Haydar Ali Yıldız'ın yalan söylediğini iddia etti. Marjinal bir grubun tartışmayı başlatmadığını, kendisinin de dahil olduğu başka bir sebepten tartışma çıktığını aktaran H. A. "Ben 2011'den beri AKP üyesiyim. Ama vicdanım rahat etmediği için olayın doğrusunu anlatmak istedim. Orada gözaltına alınan arkadaşları tanımıyor olsam da hepimiz insanız, üzüldüm" dedi ve şöyle devam etti:

"O gün ablam hastaydı ve onu hastaneye götürmek için Okmeydanı'na gitmiştim. AKP'nin seçim arabaları bir kortej halindeydi ve yol kapalıydı. Aracımdan inerek yolu açmalarını istedim. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yolu açtırdı ancak 'Bakalım normal hasta mı ideolojik hasta mı' dedi. Bu cümleye sinirlendim ve tartışmaya başladım. Orada bulunan insanlar da bana hak verdi ve beni sakinleştirerek yolladı. Orada bulunduğum süre boyunca zafer işareti yapan veya kadınlara saldıran birilerini görmedim."

Hastaneye gittikten sonra olay yerine döndüğünü söyleyen H. A. "Döndüğümde olaya karışan kişilerin gözaltına alındığını söylediler. Aynalıkavak Hasköy Karakolu'na gidip arkadaşların lehinde ifade verdim" ifadelerini kullandı.

"HAYDAR ALİ YILDIZ 'HASTAM VAR' DİYEN KİŞİYE 'İDEOLOJİK HASTA MI' DEDİ"

Olaya şahit olan Okmeydanı eşrafından Hasan Ulusoy da H. A.'yı doğrular nitelikte konuştu. Ulusoy, "Mahallede oturup çay içiyorduk. AKP'nin seçim arabası vardı, seçim çalışması yapılıyordu. O sırada bir araç geldi ve inen kişi 'Hastam var' diyerek yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine Haydar Ali Yıldız, 'İdeolojik hasta mı' deyince tartışma çıktı. Biz de mahalleli olarak 'Hastası var neden yolu açmıyorsunuz' diye tepki gösterdik. AKP seçim aracından inen iki kadın tepki gösteren kadınlara saldırdı. Zafer işareti yapan biri yoktu.Karakola gidip 'Ben de olaya dahil oldum ifade vermek istiyorum' dedim ancak polisler 'Savcı talimatı yok' diyerek ifademi almadı" şeklinde konuştu.

Konuya dair Beyoğlu Belediyesi’ne ulaşan Cumhuriyet Gazetesi ekibine, basın danışmanının yönlendirileceği söylense de herhangi bir yanıt verilmedi.

 




Beyoğlu Beyoğlu Belediyesi AKP 2023 seçimleri Cumhuriyet Gazetesi

İlgili Haberler

Arşiv unutmaz! Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten Süleyman Soylu’ya: 'AKP'nin metresi oldun'

Arşiv unutmaz! Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten Süleyman Soylu’ya: 'AKP'nin metresi oldun'
AKP'li Metin Külünk, Merkez Bankası ve özel bankaları hedef aldı: Türkiye’ye operasyon çekiyorlar

AKP'li Metin Külünk, Merkez Bankası ve özel bankaları hedef aldı: Türkiye’ye operasyon çekiyorlar
AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: 'Özel olarak ilgileneceğiz!'

AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: 'Özel olarak ilgileneceğiz!'

En Çok Okunan Haberler