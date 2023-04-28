CHP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Amasya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:54

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:54

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Amasya milletvekili adayları kim? CHP Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Amasya milletvekili adayları tam listesi...

CHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Reşat Karagöz





Arif Yılmaz





Zeynep Ateş



