CHP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Amasya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Amasya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Amasya milletvekili adayları kim? CHP Amasya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Amasya milletvekili adayları kim? CHP Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Amasya milletvekili adayları tam listesi...
CHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Reşat Karagöz
Arif Yılmaz
Zeynep Ateş
Resmi İlanlar
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