CHP’den ‘ışık’ eylemi paylaşımı: ‘Yanıt Türkiye'den geldi!’

Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:34

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün geçim sıkıntısı çeken tüm yurttaşları 21.00'de ışıklarını açıp kapatmaya davet etmişti.

CHP’den eyleme ilişkin bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Biz çağrımızı yaptık. Yanıt Türkiye'den geldi! Geçinemeyenler ayağa kalktı, kendisini gösterdi. O zam ya olacak ya olacak, başka yolu yok! #AyağaKalkTürkiye”