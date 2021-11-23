CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Biz söyledik dinlemedin bak hemşire abla ne diyor'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra doların tarihi zirvesine ilişkin iktidara sert eleştirilerde bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası faiz açıklamaları döviz kurunu hareketlendirdi.
TL'nin her saniye değer kaybetmesi ve doların 13 TL'ye ulaşması yurttaşların ve muhalefetin AKP iktidarına yönelik sert eleştirilerine neden oldu.
"KRİZ YOKMUŞ GİBİ..."
CHP'li Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'a sert tepki gösterdi.
"Tayyip Erdoğan konuştukça Türk Lirası değer kaybediyor" diye yazan Özel, "Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi "kriz yokmuş" gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.
Tayyip Erdoğan konuştukça Türk Lirası değer kaybediyor.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 23, 2021
Türkiye; tarihinin en büyük krizinde boğulurken iktidar partisi "kriz yokmuş" gibi davranıyor.
TL'nin değer kaybını durdurmak için biz söyledik dinlemedin bak hemşire abla ne diyor!#AllahAşkınaSus pic.twitter.com/hXge4BgtlV
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