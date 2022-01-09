CHP’li Salıcı: 'Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 50’yi geçmiş durumda!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, ana muhalefet partisinin oylarında genel bir yükseliş olduğunu belirterek "Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 50’yi geçmiş durumda” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKP'nin oy oranları hakkında açıklamalarda bulundu.
Salıcı“Doğu, Karadeniz, İç Anadolu ve yurt dışı için ayrı ayrı çalışma grupları oluşturduk. Partimizin oylarında genel bir yükseliş var. ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 50’yi geçmiş durumda. İktidar değişiyor” dedi.
"ÖYLE BİR KONU YOK"
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Salıcı, iktidar medyasında yayınlanan 'CHP, HDP'yle yakınlaşıyor' şeklindeki haberlerin gündeme gelmesi üzerine şunları söyledi:
"Biz özel bir şey yapmıyoruz. Bir Millet İttifakı var, öbür tarafta da ‘Buraya dahil olma çabamız yoktur' diyen HDP var. Dolayısıyla biz başka bir süreç yürütüyoruz. HDP bağımsız bir süreç yürütüyor. AKP bizi HDP ile yan yana görmek istiyor ama öyle bir konu yok."
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