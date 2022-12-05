Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 23:08

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nde ikinci kez açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay açıklamasında muhalefeti hedef aldı. Muhalefetin 2023 bütçesine yönelik eleştirilere değinen Oktay, "Gece gündüz çalışılmış bütçe teklifimizi böyle mesnetsiz çarpıtmalarla karalamak ancak ve ancak yurtdışından yine iftira ithal edenlerin ajandasına yakışır" dedi.

Oktay, şunları söyledi: "Malum danışmanlarınızın aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez."

''BU MİLLETE GERİ ADIM ATTIRAMAYACAKSINIZ''

"Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz" diyen Oktay, "Güçlendirilmiş değil, küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu kendisine de Bay Kemal demeye başladı. Yani eleştiriyor gibi gözükürken sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na olan gizli hayranlığınız halis mi?"

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Oktay, "Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla ithal eden bir siyasi parti genel başkanına cevap vermek bile zül... Ve de gelecekte bu ülkenin cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışan bir zat. Allah'tan korkun" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET VEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Muhalefet vekilleri, Fuat Oktay'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Vekiller, Oktay'ın muhalefeti hedef alan açıklamalarını protesto etti.

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu'ya yönelik 4 soru yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu, şunları sormuştu:

"1- Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

2- Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü?

3- Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

4- Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?"