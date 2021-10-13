HDP heyetinden Gelecek Partisi'ne partisine 'deklarasyon' ziyareti

13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:42

Halkların Demokratik Partisi yönetiminden bir heyetin, HDP'nin “Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu” kapsamında Gelecek Partisi’ni ziyaret ettiği duyuruldu.

HDP'denn yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şöyle denildi:

"Demokrasiye Çağrı Deklarasyonumuzu muhalefet partileriyle paylaşmaya devam ediyoruz. Eş Genel Başkan Yardımcımız Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç ve Milletvekilimiz Fatma Kurtulan, Gelecek Partisini ziyaret ederek deklarasyonumuzu sundu."



