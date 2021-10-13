HDP heyetinden Gelecek Partisi'ne partisine 'deklarasyon' ziyareti
HDP heyeti, yayımladıkları "Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu” kapsamında Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.
Halkların Demokratik Partisi yönetiminden bir heyetin, HDP'nin “Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu” kapsamında Gelecek Partisi’ni ziyaret ettiği duyuruldu.
HDP'denn yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şöyle denildi:
"Demokrasiye Çağrı Deklarasyonumuzu muhalefet partileriyle paylaşmaya devam ediyoruz. Eş Genel Başkan Yardımcımız Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç ve Milletvekilimiz Fatma Kurtulan, Gelecek Partisini ziyaret ederek deklarasyonumuzu sundu."
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