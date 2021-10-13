HDP heyetinden Gelecek Partisi'ne partisine 'deklarasyon' ziyareti

HDP heyeti, yayımladıkları "Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu” kapsamında Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:42
HDP heyetinden Gelecek Partisi'ne partisine 'deklarasyon' ziyareti
Abone Ol google-news

Halkların Demokratik Partisi yönetiminden bir heyetin, HDP'nin “Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu” kapsamında Gelecek Partisi’ni ziyaret ettiği duyuruldu.

HDP'denn yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şöyle denildi:

"Demokrasiye Çağrı Deklarasyonumuzu muhalefet partileriyle paylaşmaya devam ediyoruz. Eş Genel Başkan Yardımcımız Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç ve Milletvekilimiz Fatma Kurtulan, Gelecek Partisini ziyaret ederek deklarasyonumuzu sundu."



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler