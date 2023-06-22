Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları değerlendirmek, eleştirileri dinlemek, kongre süreçlerini ele almak ve parti içindeki değişim sürecini konuşmak için dün partisinin genel merkezinde il başkanları ile görüştü. Toplantıda başkanlar, seçim sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu’na sahadaki gözlemlerini iletti. Neredeyse tüm başkanların söz aldığı toplantıda Kılıçdaroğlu’na örgütlerin daha fazla söz sahibi olmasına yönelik taleplerini iletenler oldu.

Toplantı akşam saatlerine kadar sürdü. Başkanlardan bazıları toplantıdan önce genel merkez ile örgütler arasındaki kopukluklardan şikâyetçi olduğunu dile getirmiş ve “iki taraf arasının daha dinamik olması gerektiğini” belirtmişti. Bazıları ise partinin sağ seçmenden oy almak için aday gösterdiği sağ görüşlü isimlere tepkisini dile getirmişti?

‘CHP BÜYÜK BİR ÖRGÜT’

Öte yandan; toplantı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” çıkışı da gündeme geldi. Genel merkeze gelen il başkanlarından CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, “CHP büyük bir örgüt, ülkeyi kuran, Cumhuriyeti kuran bir parti. Kendi iç dinamikleriyle iç kurullarında gerekli konuşmaları yapacak gerekirse bu değişimi gerçekleştirecektir. Değişim talebinin niteliği önemli. Genel başkan konusunda da örgüt karar verecek. Bütün illerde delegeler oluşacaktır. En büyük karar organımız da kurultay olduğuna göre sadece bir il başkanının ya da herhangi bir belediye başkanının söylemiyle açıklamasıyla bu değişim tek başına gerçekleşmeyecektir. Tek başına bir belediye başkanı değil sadece Ekrem Bey değil herhangi bir belediye başkanının da tek başına bu değişimi gerçekleştirme şansı yok” yorumunu yaptı.

CHP Giresun İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu ise “Genel başkanımızın kendisi de söyledi. Değişim çağrılarını önemsiyor. Gerekli yol haritasını tüm il başkanları ile beraber belirleyip gerekeni yapacağız. Herkesin çağrılarını önemsiyoruz. Gerekeni il başkanları ile beraber masaya yatıracağız, genel başkanımızın önderliğinde gerekeni yapacağız” dedi.