MHP'de MYK ve MDK toplantısı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:17
MHP'de MYK ve MDK toplantısı
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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Merkez Yönetim Kurulu  ve Merkez Disiplin Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, 2023 seçim hazırlıkları ile seçmene verilecek mesajların değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca iç ve dış gelişmeler ile terörle mücadele operasyonları ve ekonomideki son durumun ele alındığı ifade edildi.


Devlet Bahçeli MHP

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