MHP'de MYK ve MDK toplantısı
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, 2023 seçim hazırlıkları ile seçmene verilecek mesajların değerlendirildiği belirtildi.
Toplantıda ayrıca iç ve dış gelişmeler ile terörle mücadele operasyonları ve ekonomideki son durumun ele alındığı ifade edildi.
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