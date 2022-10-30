MHP'li Feti Yıldız duyurdu: 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak

30 Ekim 2022 Pazar, 18:45

MHP Milletvekili Feti Yıldız, yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısını açıklayarak önümüzdeki seçimlerde 11 ülkede daha sandık kurulacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yıldız şunları söyledi:

"Yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir. 2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 Ülkedeki 123 Temsilciliğimizde 3.163 sandık kurulmuştu.2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır. Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3.044.837 Toplam oy kullanan seçmen sayısı:1.525.279 Geçerli oy sayısı:1.505.809 Geçersiz oy sayısı:19.470 Seçime katılma oranı: % 50.09 Cumhur İttifakının aldığı toplam oy:899.563 Oy oranı :%59.73"