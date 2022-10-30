MHP'li Feti Yıldız duyurdu: 11 ülkede daha seçim sandığı kurulacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, önümüzdeki seçimler için 11 ülkede daha sandık kurulacağını duyurdu.
MHP Milletvekili Feti Yıldız, yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısını açıklayarak önümüzdeki seçimlerde 11 ülkede daha sandık kurulacağını söyledi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yıldız şunları söyledi:
"Yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir. 2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 Ülkedeki 123 Temsilciliğimizde 3.163 sandık kurulmuştu.2023 seçimlerinde ise 11 Ülkede daha seçmen sayısının 500’ü geçmesi sebebiyle sandık kurulacaktır. Böylece 71 ülkede oy kullanılacaktır. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3.044.837 Toplam oy kullanan seçmen sayısı:1.525.279 Geçerli oy sayısı:1.505.809 Geçersiz oy sayısı:19.470 Seçime katılma oranı: % 50.09 Cumhur İttifakının aldığı toplam oy:899.563 Oy oranı :%59.73"
1-Yurtdışındaki seçimlerde bir temsilcikte sandık kurulabilmesi için gereken asgari seçmen sayısı 500’kişidir.— Feti Yıldız (@YildizFeti) October 30, 2022
2018 Yılında yapılan seçimlerde 60 Ülkedeki 123 Temsilciliğimizde 3.163 sandık kurulmuştu.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- ‘Türkçe öldü, yaşasın Arapça’cılara ithaf
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi