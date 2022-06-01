Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımsal üretim ve gıda güvenliği raporunu görüşmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 07:14
Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı partisinin çözüm önerilerini içeren “Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Rapor”yla ilgili ziyaretlerine devam ediyor.

Tüm partilerden randevu isteyen İnce, talebe olumlu yanıt veren MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.

Görüşme 1 Haziran 2022 Çarşamba günü, MHP Genel Merkezinde yapılacak.

İnce, DSP ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" demişti. 


Memleket Partisi Muharrem İnce Devlet Bahçeli MHP

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