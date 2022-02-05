Son dakika | Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika haberi | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri açılışında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" açıklamasını yaptı.
ENFLASYON AÇIKLAMASI
Erdoğan, "Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 165 milyar TL'lik sübvansiyon yaptık" dedi.
ELEKTRİK FATURALARI
''Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarifi miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik'' diyen Erdoğan, ''İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir'' ifadelerini kullandı.
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