TBMM Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı

09 Kasım 2021 Salı, 16:54

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, birleşim başında elektronik cihazla yoklama yaptı.

Ancak üç kez yapılan oylama sonucunda gerekli olan toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine genel kurul yarın toplanmak üzere kapandı.