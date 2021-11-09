TBMM Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Akar, birleşim başında elektronik cihazla yoklama yaptı.
Ancak üç kez yapılan oylama sonucunda gerekli olan toplantı yeter sayısı bulunamadı.
Bunun üzerine genel kurul yarın toplanmak üzere kapandı.
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