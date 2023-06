TİP'li Meclis Üyesinden Yargıtay'a çağrı: 'Hakimler ve savcılar TCK'ya göre suç işliyorlar'

Yayınlanma: 01.06.2023 - 18:19

Güncelleme: 01.06.2023 - 18:19

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa giderek yeni yasama dönemindeki temsilcilerini seçti. TİP listelerinden seçime giren ve Hatay'dan millevekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, kesin sonuçlar belli olmasına rağmen hâlâ tahliye edilmedi.

Can Atalay'ın mazbatasını teslim alan avukatları Atalay'ın tahliyesi için Yargıtay'a başvurdu. Konuya dair Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan TİP PM Üyesi Avukat Özgür Urfa, sürecin hukuksuzluğuna dikkat çekti.

"TAHLİYE SÜRECİ RESEN BAŞLATILMALIYDI"

Hukuki sürecin yavaş işlediğini söyleyen Özgür Urfa, "Can Atalay'ın, 14 Mayıs'ta seçilmesi, mazbatasının verilmesi ve Resmi Gazete'de YSK'nın kesin sonuçlarının yayınlanması ile üç kez milletvekilliği tescillenmiştir. Mazbatasını almasıyla tahliyesiyle ilgili hukuki sürecin, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan resen başlatılması gerekiyordu ancak başlatılmadı, Can atalay'ın avukatları bir dilekçe ile başvuru yaptı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen dosya cumhuriyet savcısının önünde duruyor" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTADIR TAHLİYE EDİLMİYOR!

Atalay'ın tahliye kararının seçim sonrasına bırakıldığını öne süren Urfa, "Hukuki sürecin kasten yavaş işletildiğini düşünüyoruz. Başvurumuzun ardından yedi gün geçmesine rağmen tahliye kararının çıkmaması açıkça Anayasa'ya aykırı ve sürecin siyasi olarak yürütüldüğünü gösteriyor. Pazar günkü seçimlerden önce başvurumuzu yaptık ancak bile isteye seçim sonrasına bırakıldı. Anayasa'nın 83. maddesi açık, Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Burada Yargıtay'ın herhangi bir takdir yetkisi yok sadece prosedür gereği tahliye kararını yazıp cezaevine göndermeleri gerekiyor" dedi.

"HAKİMLER VE SAVCILAR TCK'YA GÖRE SUÇ İŞLİYOR"

Özgür Urfa şu sözlerle Yargıtay'a çağrıda bulundu:

"Tahliye edilmemesi ihtimalini düşünmek istemiyoruz ama burası Türkiye, her an her şey olabilir. Türkiye'de hukukun kırıntısı kalmadı. Ama biz sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yargıtay'a Anayasa kararlarını uygulatmak için gerekli her türlü hukuki ve siyasi girişimde bulunacağız. Can Atalay Anayasa'ya aykırı biçimde cezaevinde tutularak hürriyetinden yoksun bırakılıyor. Bu Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bu suçun kamu görevlileri tarafından işlenmesi durumunda cezası 10 yıla kadar hapis. Savcılar ve hakimler bu düzenlemeyi bilmekteler ama bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan avukat Can Atalay, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor.