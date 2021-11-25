Yeni Akit fena yakalandı: Resmi hesapta taciz 'beğeni'si!

Yeni Akit'in resmi Twitter hesabından "Ensest Fordçuluk ilgi alanım" diyen bir hesabın paylaşımı beğenildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 12:00
Yeni Akit fena yakalandı: Resmi hesapta taciz 'beğeni'si!
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Sık sık muhalefeti hedef gösteren kışkırtıcı yayınlarıyla gündemde yer alan, iktidara yakın Yeni Akit gazetesi, bu kez çok farklı bir skandalla haber konusu oldu.

Gazetenin resmi Twitter hesabında, kişisel bilgi kısmında “Ensest Fordculuk ilgi alanım erkeğim mersinliler bekliyorum” yazan bir hesabın yaptığı, kadınlara yönelik taciz olayının görüntüsünü içeren paylaşıma 'beğeni' yapıldı. 

Yeni Akit’in beğendiği hesapta, ensesti özendiren fotoğraflar ile kamusal alanda kadınların taciz edildiği görüntüler paylaşılıyor.

Skandalın farkedilmesi ve sonrasında gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşıma yapılan 'beğeni' kaldırıldı.


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