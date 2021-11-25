Yeni Akit fena yakalandı: Resmi hesapta taciz 'beğeni'si!
Yeni Akit'in resmi Twitter hesabından "Ensest Fordçuluk ilgi alanım" diyen bir hesabın paylaşımı beğenildi.
Sık sık muhalefeti hedef gösteren kışkırtıcı yayınlarıyla gündemde yer alan, iktidara yakın Yeni Akit gazetesi, bu kez çok farklı bir skandalla haber konusu oldu.
Gazetenin resmi Twitter hesabında, kişisel bilgi kısmında “Ensest Fordculuk ilgi alanım erkeğim mersinliler bekliyorum” yazan bir hesabın yaptığı, kadınlara yönelik taciz olayının görüntüsünü içeren paylaşıma 'beğeni' yapıldı.
Yeni Akit’in beğendiği hesapta, ensesti özendiren fotoğraflar ile kamusal alanda kadınların taciz edildiği görüntüler paylaşılıyor.
Skandalın farkedilmesi ve sonrasında gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşıma yapılan 'beğeni' kaldırıldı.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması