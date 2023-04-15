6 gollü müthiş maçta Dortmund'a şok!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:59

Güncelleme: 15.04.2023 - 18:59

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart deplasmanına konuk oldu. Mercedes Benz-Arena'daki maç 3-3 sona erdi.

Karşılaşmada Borussia Dortmund 26. dakikada Sebastian Haller ve 33. dakikada Donyell Malen'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Stuttgart bu gollere, 77. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Josha Vagnoman'ın golleriyle karşılık verdi. Borussia Dortmund'da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Giovanni Reyna durumu 3-3'e getirdi. Pes etmeyen Stuttgart, Silas'ın 90+7'de attığı golle karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Stuttgart'da Konstanstinos Mavropanos, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund, Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmedi. Dortmund puanını 57 yaparken, Stuttgart 24 puana yükseldi.

Dortmund, ligde gelecek hafta sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Stuttgart ise Augsburg deplasmanına gidecek.