Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! 'Eski hakemler bırakmalı'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:49

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin açıklamaları...

Türk futbolu adına yeni seçilen TFF yönetimine destek olacağımızı, Sayın Başkan'a desteğimizi vereceğimizi söyledik. Kaostan kimse fayda çıkarmaz. Geçen sene gördük. Bir türlü olmuyor. Huzur yoksa, itiş kakış varsa, hem kurumlar hem Türk futbolu zarar görüyor. Bu sene bu olmamalı.

"TÜM KURULLAR İSTİFA ETMELİ"

Ben seçim kararı alınmadan önce tüm kurullar istifa etmeli demiştim. Umarım ki tüm kurullar istifa eder ve yenileri gelir. 1 sene sonra yapılacak olan seçimde kurullar da seçilecek. Bu daha güzel olacak. Umuyorum, kurulların tamamının istifa edip yenilendiğini görürüz. 1-2 tanesinin istifa ettiği, 1-2 tanesinin kaldığı bir kurul olmaz.

"ESKİ HAKEMLER BIRAKMALI"

Eski hakemler, yeni hakemlere koltuklarını bırakmalı. Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak, huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği bir süreç diliyorum.

Atiba, bizim sevdiğimiz uzun yıllarını Beşiktaş'a vermiş bir futbolcumuz. Taraftarımız seviyor, önemsiyor. Dolayısıyla TFF'nin cumartesi günü aldığı kararla limitler konusunda kulüplerin önünü açmıştır. 8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Kural olarak önümüz açıldı. Ekonomik olarak da açılmalı. Benim için Beşiktaş'ın ekonomisi de çok önemli. Atiba da bu ekonomiye katkı verecektir. Bu süreci onun istediği şekilde, onun da kabullenebildiği bir şekilde gidersek Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Atiba Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bir Beşiktaşlı futbolcunun Dünya Kupası'nda oynaması marka değeri açısından da önem ifade etmektedir. Ancak, işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim.

"BİRKAÇ TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Saiss ve Gedson bitti. İkisi de çok önemli transferler. Bunu Türkiye ve dünya futbol kamuoyu kabul ediyor. Gedson çok gelecek vaad ediyor, çok başarılı, bizi ümitlendiriyor. Doğru bir transfer. Saiss bir kaptan, aile babası ve futbol adamı. Doğru bir transfer. Birkaç transfer daha yapacağız.

"YA NASİP DİYECEĞİZ"

Weghorst ile ilgili olarak kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum bazı kulüplerden teklifler var. Kendisine Sayın Ceyhun Kazancı ile başka futbolcularla da ilgilendiğimizi, başka forvet alternatiflerimiz olduğunu ilettik. Kendisi olumlu döndüğünde, başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur.