Akdeniz derbisinde gülen taraf Antalyaspor

Yayınlanma: 14.04.2023 - 23:04

Güncelleme: 14.04.2023 - 23:04

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Geriden gelen Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ersun Yanal yönetimindeki Alanyaspor'un golünü 21. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor'un golleri 27. dakikada Doğukan Sinik, 39. dakikada Alassane Ndao ve 85. daklkada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Konuk ekip Alanyaspor'da 82. dakikada Umut Güneş direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve Galatasaray maçında forma giyme şansını kaybetti.

Ligde iki maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 32'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kazanan Alanyaspor da 32 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de hafta içi Anjtalyaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.