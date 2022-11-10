Arda Güler'den Milli Takım mesajı
Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet alan Fenerbahçeli Arda Güler, bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Takım'dan ilk kez davet alan Arda Güler bir açıklama paylaştı.
17 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, beni destekleyen, üzerimde emeği olan herkesi gururlandırmanın en büyük hayallerimden birisine ulaşmanın mutluluğunu tarif edemem. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Ay yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti"
İşte Arda Güler'in paylaşımı
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