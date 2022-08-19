Bafetimbi Gomis: 'En iyi şekilde hazırlanıyorum'
Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Gomis, 'En iyi şekilde hazırlanıyorum' dedi.
Galatasaray'a Ümraniyespor karşısında zaferi getiren golü atan Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Gomis attığı golü Başkan Dursun Özbek'e armağan ettiğini belirterek sözüne başladı ve "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine..." açıklamasını yaptı.
Attığı golle sarı kırmızılı takımdaki 40. golünü geride bıraktığı hatırlatılan Gomis, "Galatasaray'da 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum."
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