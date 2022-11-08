Benzemasız Real Madrid ilk mağlubiyetini aldı
La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Campo de Futbol de Vallecas'da oynanan karşılaşmayı Rayo Vallecano 3-2 kazanarak haftanın flaş skoruna imza attı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Comesana'nın golüyle öne geçen Rayo'ya Modric'in 37'deki penaltısı yanıt oldu. 41'de Militao Real Madrid'i öne geçirirken 44'te Garcia skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci yarıda cesur futbolunu sürdüren Rayo Vallecano'da Iraola 61'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 67'de Trejo'nun golüyle Rayo bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca Real Madrid bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Real Madrid'de Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla Real Madrid üst üste ikinci puan kaybını yaşayarak 32 puanda kaldı ve zirveyi 2 puan farkla Barcelona'ya kaptırdı. kaptırdı. Rayo Vallecano ise 21 puana yükseldi ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
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